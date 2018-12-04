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Столицу накроет мокрым снегом

4 Декабря 2018 в 17:41
Столицу накроет мокрым снегом

В ближайшие часы и до ночи, 5 декабря, в столичном регионе прогнозируется мокрый снег. Как отмечает РИА Новости, также синоптики предупредили жителей мегаполиса об образовании на дорогах гололедицы. В связи этим Гидрометцентр объявил в среду «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. В МЧС столичным автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать внезапных маневров.

Кроме того, метеорологи напомнили жителям столичного региона о ледяном дожде, который прогнозируется в середине недели и, в основном, затронет западные и северо-западные районы Подмосковья. Столбик и термометров покажут до минус 4 градусов ночью. Днём может потеплеть до +1-го.

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