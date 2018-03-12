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Столичные школы ищут подрядчика для ремонта

12 Марта 2018 в 15:44
Столичные школы ищут подрядчика для ремонта
Фото: pushkinska.net

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».

О том, что продает и закупает Москва. 

Предложения для поставщиков Москвы.

Подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту в Школе №1371 района Крылатское приглашают принять участие в аукционе. Начальная стоимость контракта – 8,1 млн рублей. Прием заявок проводится до 22 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Школа №667 имени Константина Самсонова ищет подрядчика для выполнения работ по проведению текущего ремонта здания. Начальная стоимость контракта – 10,1 млн рублей. Прием заявок проводится до 19 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А.Николаева также приглашает принять участие в аукционе подрядчиков для выполнения текущего ремонта. Начальная стоимость контракта – 6,6 млн рублей. Прием заявок проводится до 19 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

 

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