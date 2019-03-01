Столичные любители кошек предпочитают мейн-кунов

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Самой популярной породой кошек у москвичей являются мейн-куны. Как пишет Москва 24, об этом рассказала президент клуба любителей кошек, эксперт международной категории по всем породам Людмила Макарова. Также она отметила, что жители столицы, желающие завести домашнего питомца, нередко обращают внимание на сфинксов.

Между тем, согласно недавнему опросу, чаще всего российские любители кошек выбирают для своих питомцев имена Муся и Барсик, а собачники предпочитают клички Боня и Джесси.

Напомним, в России сегодня отмечают День кошек. Международная версия этого праздника выпадает на 8 августа.

Между тем, ранее НСН писала, что Кошка Лагерфельда Шупетт не будет сильно печалиться из-за смерти своего легендарного хозяина. Такую версию озвучил руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв.

Кошка бирманской породы появилась у знаменитого кутюрье в 2011 году. Модельер был очень привязан к ней и неоднократно говорил, что если бы можно было жениться на кошке, он сочетался бы с Шупетт браком. Она неоднократно принимала участие в модных фотосессиях, под ее именем выпускались многочисленные товары — например, ароматические свечи, косметика и коллекция обручальных колец. От имени Шупетт написана книга. У кошки также есть аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook и даже именной банковский счет.

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет.