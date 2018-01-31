Столичные больницы ищут поставщиков продуктов питания

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва.



Предложения для поставщиков Москвы



Поставщиков бумаги, бумажной и меловой продукции ищет школа имени Маршала В.И. Чуйкова. Начальная стоимость контракта – 323 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 февраля.

Документация

Конкурс на поставку хлеба и хлебобулочных изделий в 2018 году объявила Инфекционная клиническая больница №2. Начальная цена контракта - 2,7 млн рублей. Заявки принимаются до 7 февраля.

Документация

Детская городская клиническая больница святого Владимира в поисках поставщика фруктовых соков. Стартовая цена контракта 387 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 7 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.