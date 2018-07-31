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Столичная полиция опровергла жалобы на мужчину, в убийстве которого признались его дочери

31 Июля 2018 в 15:56
Столичная полиция опровергла жалобы на мужчину, в убийстве которого признались его дочери

Московские правоохранители опровергли сведения о многократных жалобах на мужчину, в убийстве которого признались три дочери, сообщает «Интерфакс».

По сообщению пресс-службы столичной полиции, информация, распространённая СМИ о противоправных действиях в квартире погибшего, не соответствует действительности. Отмечается, что за прошлый год заявлений и сообщений с жалобами на него не поступало.

Ранее в прессе появлялись заявления соседей и лиц, знакомых с покойным, которые утверждали, что мужчина вёл часто себя неадекватно и буйно. Его дочери, признавшиеся в совершении убийства, также заявляли, что отец избивал их и практически «держал в рабстве».

Напомним, что ранее стало известно об ужесточении обвинения сёстрам, убившим своего отца в столице. Как отмечает RT, следствие переквалифицировало статью «убийство без отягчающих обстоятельств» на «убийство в составе группы лиц».

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