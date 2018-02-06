Столица представила выгодные предложения по аренде коммерческой недвижимости

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде коммерческой недвижимости.

На юго-западе города в пяти минутах от метро «Академическая» в аренду сдается объект площадью 141 кв. метр. Лот находится на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды 1 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 7 марта. Объект расположен по адресу ул. Ивана Бабушкина, дом 13, корпус 1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На юго-западе Москвы в десяти минутах от метро «Севастопольская» в аренду сдается объект площадью 136 кв. метров. Лот находится на первой линии, есть отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 1,3 млн рублей. Заявки принимаются до 7 марта. Объект расположен по адресу Херсонская ул., дом 12, корпус 4.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В центре Москвы в пяти минутах от станции метро «Красные ворота» в аренду сдается объект площадью 129 кв. метров. Лот находится в жилом доме, внутри квартала, есть отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 906 тыс. рублей. Заявки принимаются до 22 февраля. Объект расположен по адресу Фурманный переулок, дом 22, строение 2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!