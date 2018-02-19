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Стоимость нефти превысила за 65,5 доллара за баррель

19 Февраля 2018 в 23:28
Стоимость нефти превысила за 65,5 доллара за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с датой продажи в апреле 2018 года выросла сегодня вечером на 1,31 процента, до 65,69 доллара за мерную бочку. Смесь марки WTI также поднялась в цене, но с чуть большей динамиков в 1,35 процента - до 62,38 доллара за баррель, пишет RG.ru.

West Texas Intermediate (WTI) известная также как Texas light sweet — марка нефти, которая добывается в штате Техас (США), плотность в градусах API составляет 39,6°, плотность 827 кг/м³, содержание серы — 0,4—0,5%. В основном используется для производства бензина, поэтому на этот и сходные сорта нефти высокий спрос, в частности в США и Китае.

Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах, в частности на ICE.  

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