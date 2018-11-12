Стоимость газировки может увеличиться на 20% из-за налога

Акцизы на сладкие газированные напитки могут появиться в России. Это приведёт к подорожанию данного вида продукции на 20%. С соответствующей инициативой выступил экспертный совет при правительстве., сообщают «Известия». Как считают эксперты, это позволит помочь гражданам перейти на здоровое питание. Если инициатива будет принята, 1 литр газировки может подорожать с 65 до 78 рублей.

В России могут резко вырасти цены на сладкие газированные напитки. Они могут подорожать примерно на 20 процентов. Как отмечают «Известия», экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Инициатива содержится в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Отмечается, что нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание. Сегодня в стране ожирением, вызванным, в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 миллиона человек, то есть 1,3 процента населения, сообщает Ura.ru.

В Минздраве инициативу поддержали. Как отмечает РЕН ТВ, в министерстве сообщили, что введение акцизов считаются Всемирной организацией здравоохранения эффективными мерами по борьбе с неинфекционными заболеваниями.



