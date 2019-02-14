Стивена Сигала позвали в Крым

Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал, участвующий в Российском инвестиционном форуме в Сочи, провел автограф-сессию. Почитатели его творчества выстроились в большую очередь, сообщает РИА Новости.

Сигал в четверг также принял участие в панельной дискуссии форума, на которой выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В свою очередь председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов на своей странице в Facebook сообщил, что пригласил Сигала в Крым, передает КИА. Константинов уточнил, что познакомился на форуме с Сигалом и позвал его в гости.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14 и 15 февраля.