Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Актер Стивен Сигал обвинен в изнасиловании. Как передает ТАСС, с обвинениями выступила некая Регина Симонс, по словам которой преступление было совершено актером в 1993 году.

Как рассказала Симонс, с Сигалом она встретилась на съемках ленты «В смертельной опасности» (On Deadly Ground, 1994). Когда ей было 18 лет, актер будто бы пригласил ее на вечеринку в его доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Но там оказалось, что «вечеринка» только для нее одной. Сигал отвел девушку в комнату, где, как утверждает, Симонс, изнасиловал ее.

Ранее более 10 женщин уже заявили о неподобающем поведении сексуального характера актера, однако до Симонс никто не обвинял его в изнасиловании. В декабре она подала против Сигала заявление в полицию Лос-Анджелеса вместе с бывшей голландской моделью.