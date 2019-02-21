Стерлигов сослался на Путина и призвал расселять города

Предприниматель Герман Стерлигов предложил расселить мегаполисы, чтобы выполнить поручение президента, которое было озвучено в послании Федеральному Собранию. Как сообщает РИА ФАН, он сообщил, что россиянам пора становиться представителями крестьянства. Таким образом, у жителей страны появится возможность питаться натуральными продуктами собственного производства.

Кроме того, по словам Стерлигова, приобщение жителей мегаполисов к крестьянскому образу жизни поможет решить массу проблем. В том числе, решится и вопрос перебоев в снабжении торговых сетей молоком и молочными продуктами, о чем ранее сообщалось в СМИ.

Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН уверила россиян, что никаких перебоев с поставками молочной продукции не будет.