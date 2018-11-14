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Стэн Ли придумал перед смертью «грязного» супергероя

14 Ноября 2018 в 13:15
Стэн Ли придумал перед смертью «грязного» супергероя

Знаменитый создатель комиксов Marvel Стэна Ли, умерший 12 ноября, работал над созданием нового супергероя. Об этом рассказала его дочь

Джоан Селия Ли. Этого персонажа зовут Dirt Man (Человек-грязь), пишет «Свободная пресса». Стэн Ли придумал образ нового персонажа, его историю и суперсилу. Джоан Ли утверждает, что Dirt Man будет очень интересным.

Автор «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил выбор лучшего кино People’s Choice Awards.

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