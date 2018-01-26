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Ставка купона облигаций АИЖК показала рекордно низкие 7,2%

26 Января 2018 в 17:38
Ставка купона облигаций АИЖК показала рекордно низкие 7,2%

Ставка купона облигаций АИЖК серии 001Р-02R на 15 миллиардов рублей опустилась до рекордно низкого уровня и составила 7,2%. Такой результат был показан по итогам закрытия книги заявок 25 января.

Данный показатель соответствует доходности 7,33% к оферте через год. Таким образом, был побит рекорд, который держался ещё с 2010 года. В то же время в АИЖК отметили высокий интерес инвесторов к облигациям. Так, спрос в два раза превысил объём выпуска.

Стоит отметить, что техническое размещение ценных бумаг состоится 2 февраля 2018 года на Московской бирже. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых облигаций объёмом до 150 миллиардов рублей. Отмечается, что средства, которые привлекаются из АИЖК, будут использованы на общие корпоративные нужды.

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