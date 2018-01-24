Стартовали практические полёты Су-57 с оружием нового поколения

В РФ начались практические полёты истребителя пятого поколения Су-57 со средствами поражения нового поколения на борту. Об этом рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, работа идёт напряжённо.

«Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолёта, причём как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полётам, думаю, что в недалёком будущем увидим и результат», - цитирует слова Обносова журнал «Военно-техническое сотрудничество».

Ранее стало известно о планах принятия Су-57 на вооружение в 2018 году. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который ранее занимал пост главкома ВКС РФ.