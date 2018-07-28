Стартовала гонка 24 часа Спа

В Бельгии стартовала вторая по значимости в Европе 24-часовая гонка. На юбилейный 70-й суточный марафон по легендарной трассе Спа-Франкоршамс заявлены 68 экипажей, два из них от программы развития российского автоспорта SMP Racing. Россиянин Михаил Алешин выступает вместе с итальянцем Давиде Ригоном и испанцем Мигелем Молиной. Накануне Ригон пришел четвертым в розыгрыше стартовых позиций по итогам квалификации, однако после аннулирования результатов победителя супер поула, продвинулся на позицию вперед. Таким образом, экипаж SMP Racing под номером 72 стартовал с третьей позиции. О том, насколько это важно, Михаил Алешин рассказал спецкору НСН.

«С одной стороны это хорошо, с другой стороны это немножко даже грустно, потому что у нас вчера один лучший круг дисквалифицировали. Мы встали не вторыми, а четвертыми. Получается, если бы нас оставили вторыми, мы бы сейчас с первой позиции стартовали бы. Но на самом деле, если серьезно, то наверное это хорошо, но по сути как бы это погоды никакой не делает, по той простой причине, что главное стартовать спереди, третий или четвертый это на самом деле не так важно. Важно третий ты, четвертый или 25. Вот это большая разница. Гонка длинная, так что везение тоже будет очень важно. Не так важно, откуда ты стартуешь, как важно хорошо финишировать».

Еще один экипаж SMP Racing под номером 35 стартовал в суточном марафоне с 24-й позиции. В него входят россияне Виталий Петров, Денис Булатов и британец Майкл Медоуз.

Как передает спецкор НСН с места событий, рекордная бельгийская жара сменилась переменными дождями и температурой воздуха в 24 градуса.