Стартовал всероссийский конкурс социнициатив "Доброволец России"

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, которая посвящена началу Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Мероприятие будет проходить в четыре этапа , а финал по традиции пройдёт 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в своем выступлении на пресс-конференции рассказал о важности конкурса, его нововведениях, а также возможностях, которые откроются перед его участниками. По его словам, это не только имиджевые мероприятия, но и мотивационные. Проведение таких форумов вдохновляет молодых людей на новые свершения.

Бугаев сообщил, что главная задача государства – создать максимум условий для волонтерской деятельности:

«Все те, кто реализуют эти проекты, создают атмосферу добра и выполняют важную социальную функцию. Наша цель – помочь, а все остальное добровольцы сделают сами», - пояснил он.

Сообщается, что грантовый фонд конкурса «Доброволец России» в этом году был увеличен в три раза. На данный момент он превышает 45 млн рублей, сообщает Газета.ру.