Стартовал финальный час суточного марафона в Спа

До окончания 24-часовой гонки в бельгийском Спа остался один час. Участники второго по значимости в Европе суточного марафона проехали по легендарной трассе Спа-Франкоршамс уже больше 450 кругов длиной по 7 километров.

В гонке «24 часа Спа» принимают участие два экипажа программы развития российского автоспорта SMP Racing. Экипаж под номером 72 удерживает 12-ю позицию. Финальный отрезок суточного марафона за рулем проводит итальянец Мигель Молина. Экипаж SMP Racing под номером 35 едет на 16 позиции с пилотом Денисом Булатовым.