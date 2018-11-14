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Старт «Союза» застраховали со второй попытки

14 Ноября 2018 в 16:12
Старт «Союза» застраховали со второй попытки

Компания «Ингосстрах» выиграла конкурс, объявленный «Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры» на право застраховать риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Она должна 16 ноября вывести на орбиту транспортный корабль «Прогресс МС-10» с грузом для Международной космической станции. Об итогах рассмотрения заявок объявлено на сайте госзакупок.

За свои услуги «Ингосстрах» запросил около 234 миллионов рублей. Запуск «Союза» застрахован только со второй попытки, передает «Интерфакс». При первом объявлении тендера ни одна страховая компания не подала заявку. После этого было решено увеличить максимальную цену договора более чем вдвое.

Проблемы со поиском страховщиков возникли после аварийного запуска 11 октября пилотируемого корабля «Союз МС-10». Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Риски при запуске были застрахованы на 4,65 миллиарда рублей. Если аварию признают страховым случаем, это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил вообще не страховать запуски. Он считает, что деньги, выплачиваемые страховщикам после удачных запусков, надо направлять в специальный фонд.

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