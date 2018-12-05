Бывший главный редактор проекта «Сноб», известный журналист, общественный деятель, теле- и радиоведущий Станислав Кучер стал ведущим RTVI, сообщили пресс-службы телекомпании.

Кучер будет выступать в качестве ведущего программ, политического обозревателя, интервьюера, а также участвовать в формировании стратегии развития СМИ.

Ранее Кучер также вел авторские программы и входил в топ-менеджмент каналов ТВ-6, РТР, ТВЦ, РБК, «Совершенно секретно», сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы», «Коммерсантъ FM», «РСН», «Авторадио».

Ранее НСН сообщала, что ряд СМИ отказались сотрудничать с Госдумой после решения комиссии по этике об отсутствии нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого в общении с журналистками. О решении отозвать своих корреспондентов из нижней палаты парламента сообщили редакции РБК, «Коммерсанта», «Дождя», «Эха Москвы».

Журналист Александр Любимов считает, что если бы в Госдуме изначально внимательнее отнеслись к сообщениям журналисток о домогательствах, скандала бы не возникло.