Станислав Черчесов может быть назван ФИФА лучшим тренером года

ФИФА включила в список номинантов на звание «тренера года» наставника сборной России Станислава Черчесова.

Соперничать с ним будут возглавляющий туринский «Ювентус» Массимилиано Аллегри, экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и тренер сборной Франции Дидье Дешам. Его команда выиграла второй в истории титул чемпиона мира. А сам Дешам стал четвертым в истории, кто имеет подобный титул и в качестве игрока, и в качестве наставника.

Газета.ру напоминает, отечественные футболисты под руководством Черчесова впервые в современной истории вышла в ¼ финала чемпионата мира - 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.К слову, Злато Далич, возглавляющий балканскую сборную, тоже включен в лог-лист ФИФА.