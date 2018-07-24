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Станислав Черчесов может быть назван ФИФА лучшим тренером года

24 Июля 2018 в 16:29
Станислав Черчесов может быть назван ФИФА лучшим тренером года

ФИФА включила в список номинантов на звание «тренера года» наставника сборной России Станислава Черчесова.

Соперничать с ним будут возглавляющий туринский «Ювентус» Массимилиано Аллегри, экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и тренер сборной Франции Дидье Дешам. Его команда выиграла второй в истории титул чемпиона мира. А сам Дешам стал четвертым в истории, кто имеет подобный титул и в качестве игрока, и в качестве наставника.

Газета.ру напоминает, отечественные футболисты под руководством Черчесова впервые в современной истории вышла в ¼ финала чемпионата мира - 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.К слову, Злато Далич, возглавляющий балканскую сборную, тоже включен в лог-лист ФИФА.

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