Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Невском проспекте

Описание фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте, пишет Газета.ру. сообщается, что за помощью к медикам обратились женщина и мужчина в возрасте около 30 лет.

Уточняется, что женщина была доставлена в больницу с множественными переломами и черепно-мозговой травмой. Сейчас ее оперируют.

Пострадавший мужчина получил ушибы лица и головы. Его состояние оценивается специалистами, как средней степени тяжести. На данный момент он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что утром на перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге произошло ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля, один из которых вылетела на тротуар.

В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали.