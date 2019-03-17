Стало известно, сколько яиц в омлете приносят вред

Использование трех–четырех яиц в день для приготовления омлета, яичницы или иных блюд превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком. К такому выводу пришли исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго, сообщил телеканал CNN.

По данным ученых, в одном яйце содержится 186 мг холестерина. Согласно произведенным расчетам, три–четыре яйца могут содержать до 750 мг вещества. Это более чем на 60% превышает среднесуточную норму «безопасного» холестерина.

Исследователи отмечают, что с каждыми 300 мг холестерина растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и угрозы ранней смерти. Ученые США обобщили результаты на основе наблюдений более, чем за 29 тыс. человек.

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