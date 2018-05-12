Стало известно, почему ВВС Израиля удалось уничтожить «Панцирь-С»

Поставленный в Сирию российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» удалось уничтожить ракетой израильских ВВС, потому что он не был приведен в боевую готовность и находился в свернутом состоянии. Такое мнение высказал журналистам доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, всего по этому квадрату ВВС Израиля выпустили порядка 70 ракет. Для уничтожения «Панциря-С» применялась малогабаритная ракета с дальностью до 25 км.

«Практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

Как заявил Газете.ру военный обозреватель Михаил Ходаренок, есть вопросы и к организации зенитной ракетной обороны со стороны сирийских военных в этом районе в целом. Судя по тому, что «Панцирь-С» не был прикрыт и не был развернут, между сирийскими силами и сирийскими ПВО отсутствует элементарное взаимодействие.

Ранее израильские военные опубликовали видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии.