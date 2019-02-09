Стало известно о самых «радиактивных» смартфонах

В списке самых опасных для здоровья человека телефонов по уровню излучения оказались Xiaomi, OnePlus и HTC. Антирейтинг смартфонов представил статистический портал Statista.

По мнению исследователей, практически все смартфоны, выпускаемые сегодня, излучают высокий уровень радиации и опасны для здоровья человека.

Антирейтинг Statista возглавил смартфон Xiaomi Mi A1, выпущенный в продажу в 2017 году, с уровнем излучения 1,75 Вт/кг. На второй позиции аппарат OnePlus 5T — 1,68 Вт/кг, на третьей - Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Iphone 7 и Iphone 8 с уровнем излучения 1,38 Вт/кг и 1,32 Вт/кг соответственно тоже попали в число наиболее опасных гаджетов.

Смартфоны, продаваемые в России, должны соответствовать требования SAR. Это классификация уровней воздействия излучения смартфона в секунду на организм человека. Допустимое значение составляет до 1,6 Вт.

Ранее член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в беседе с НСН рассказал, стоит ли жителям Приморья опасаться радиоактивного излучения строящегося Центра хранения ядерных отходов.