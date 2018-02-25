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Стало известно, кто возглавит российских хоккеистов после ухода Знарка

25 Февраля 2018 в 15:36
Стало известно, кто возглавит российских хоккеистов после ухода Знарка

Новым тренером российской хоккейной сборной в случае ухода Олега Знарка может стать бывший наставник магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

После финального матча с Германией, который российские хоккеисты выиграли со счетом 4:3, Знарок не смог уверенно ответить, будет ли и дальше тренировать сборную.

«Честно признаюсь, я устал», - сказал Знарок, слова которого приводит РИА Новости.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг на вопрос журналистов о тренерском штабе заявил, что федерация планирует сохранить его в полном составе и «идти за новой победой в Пекине», пишет RT.

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