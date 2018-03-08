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Стало известно, кто возглавит германский МИД

8 Марта 2018 в 16:34
Стало известно, кто возглавит германский МИД

Главой МИД Германии в новом правительстве страны станет Хайко Маас. Об этом сообщили в четверг немецкие СМИ.

Маас является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С 2013 года он занимал должность главы Федерального министерства юстиции.

Действующий глава германского МИД Загмар Габриель уже заявил, что не войдет в состав нового правительства страны.

СДПГ согласилась организовать правительственную коалицию с блоком ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом стало известно 4 марта, пишет Газета.ру

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