Стало известно, кто возглавит германский МИД

Главой МИД Германии в новом правительстве страны станет Хайко Маас. Об этом сообщили в четверг немецкие СМИ.

Маас является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С 2013 года он занимал должность главы Федерального министерства юстиции.

Действующий глава германского МИД Загмар Габриель уже заявил, что не войдет в состав нового правительства страны.

СДПГ согласилась организовать правительственную коалицию с блоком ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом стало известно 4 марта, пишет Газета.ру