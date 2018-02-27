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Стало известно, кто озвучил героев новых серий «Простоквашино»

27 Февраля 2018 в 19:03
Стало известно, кто озвучил героев новых серий «Простоквашино»

Создатели продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино» рассказали, чьими голосами заговорят персонажи новых серий, пишет «РИА Новости». Как заявила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, пса Шарика озвучил музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актёр Иван Охлобыстин, а маму Дяди Фёдора — актриса Юлия Меньшова.

Также Слащёва добавила, что в продолжении советского мультфильма появятся и новые персонажи: так, главный герой обзаведётся сестрой. Каким будет ещё один новичок мультика, она умолчала. Также в секрете остаётся имя артиста, который озвучил легендарного кота Матроскина, который в первых сериях говорил голосом Олега Табакова.

Напомним, что киностудия «Союзмультфильм» объявила о выходе новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино» в период с 2018 по 2020 годы. Первые серии можно будет увидеть уже этой весной.

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