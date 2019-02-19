Стало известно, какие газеты и журналы читает Путин

Кремль и обе палаты парламента оформили подписки на газеты и журналы на 2019 год. Самые крупные контракты на закупку прессы объявило Управление делами президента. Для президентской администрации УДП оформило подписки почти на 3 миллиона рублей на иностранные издания и более на 5 миллионов на российские.

В новом контракте персоналии абонентов не указаны: они обозначены номерами. Но как предполагает РБК, Владимир Путин выписывает 23 издания, в том числе Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсантъ», «Известия» и журнал «Дилетант».

Президент Российской Федерации выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в Гостином дворе, объявили в Кремле. На это мероприятие аккредитовано более 750-и отечественных и зарубежных журналистов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже информировал, что на этот раз послание состоится не в Кремле в связи с ремонтом в Георгиевском зале.

Впервые за пределами Кремля Путин выступил с посланием в прошлом году - в Центральном выставочном зале Манеж. Это было объяснено увеличением числа приглашенных, а также необходимостью установки видеоаппаратуры для демонстрации инфографики.