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Стало известно, как Киев планировал удержать Крым в 2014 году

28 Января 2018 в 11:21
Стало известно, как Киев планировал удержать Крым в 2014 году

Верховная Рада в 2014 году рассматривала вопрос о предоставлении Крыму широких полномочий и возвращении Конституции 1992 года, чтобы удержать полуостров в составе Украины. Об этом рассказал депутат Рады Сергей Куницын.

Депутат утверждает, что разговаривал об этом лично с Александром Турчиновым, который в ту пору исполнял обязанности президента страны.

«На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — сказал Куницын телеканалу «112».

Он добавил, что власти Киева опоздали всего на неделю, потому что не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

Напомним, по конституции 1992 года Крым был государством, входящим в состав Украины. Официальным языком в Крыму признавался русский. Все отношения с Украиной определялись соглашениями и договорами. При этом Республика Крым могла самостоятельно выстраивать отношения с другими государствами.

Конституция 1992 года была отменена Верховной Радой в марте 1995-го. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 


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