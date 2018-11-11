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Сталинский метод. Рогозин предложил испытать САС на разработчиках

11 Ноября 2018 в 18:17
Сталинский метод. Рогозин предложил испытать САС на разработчиках

Разработчики системы аварийного спасения (САС) должны быть включены в состав экипажа нового космического корабля «Федерация». С таким предложением выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Как сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, на заседании в РКК «Энергия» в субботу Рогозин вспомнил историю с бронемашиной для Сталина, которую в качестве испытаний изрешетили из ППШ с сидящим внутри разработчиком.

«Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», - процитировал источник Рогозина.

Источник пояснил, что Рогозин таким анекдотом отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на «Федерации» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.

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