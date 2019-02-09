Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

Стали известны условия транзита российского газа через Украину

9 Февраля 2019 в 15:18
Стали известны условия транзита российского газа через Украину

Москва готова осуществлять транзит газа через Украину на собственных условиях. Для этого необходимо внести внесения изменений в действующий контракт, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин РИА «Новости».

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — заявил Панкин.

Он отметил, что Россия не согласится на экспорт газа по выгодным для Киева условиям и неприемлемым для Москвы. «Номер» с помехами реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» «не пройдет», добавляет Газета.ru

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.