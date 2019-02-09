Стали известны условия транзита российского газа через Украину

Москва готова осуществлять транзит газа через Украину на собственных условиях. Для этого необходимо внести внесения изменений в действующий контракт, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин РИА «Новости».

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — заявил Панкин.

Он отметил, что Россия не согласится на экспорт газа по выгодным для Киева условиям и неприемлемым для Москвы. «Номер» с помехами реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» «не пройдет», добавляет Газета.ru