Стали известны точные даты отмены роуминга

Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут забыть про дополнительные затраты в поездках по стране уже к осени текущего года, сообщает ТАСС.

«Мегафон» приступит к отмене внутрисетевого роуминга с 1 сентября, а Tele2 обещает решить этот вопрос до 31 августа. «Вымпелком», известный абонентам как «Билайн», начнет отменять роуминг с понедельника, 20 августа, а «МТС» — с 30 августа, сообщает Ura.ru.

Напомним, Государственная Дума 10 июля 2018 года приняла в первом чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в стране. По словам одного из авторов документа, разница в тарифах, которые варьируются в зависимости от регионов, является архаизмом. Кроме того, наличие роуминга делает связь менее доступной для граждан, а единственные, кто получает от него выгоду — сами мобильные операторы.