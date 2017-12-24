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Стали известны подробности задержания Яценюка в Женеве

24 Декабря 2017 в 11:17
Стали известны подробности задержания Яценюка в Женеве

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк был задержан полицией в аэропорту Женевы. Как утверждает пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, это было сделано по запросу России.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — заявила Лаппо.

Обвинения российских следователей против Яценюка Лаппо «абсурдными». При этом она признала, что обвинения имеют реальны последствия.

Яценюка предупредили в полиции, что аналогичная процедура задержания возможна при вылете из Женевы, пишет RT.

Напомним, 27 марта суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка. Следствие намерено привлечь его к уголовной ответственности за участие в столкновениях на территории Чечни в 1994—1995 годах.

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