Стали известны подробности стрельбы в центре Харькова

Неизвестный мужчина в ночь на понедельник устроил стрельбу в центре Харькова. ЧП произошло у здания мэрии. По словам очевидцев, стрелок произвел около десяти выстрелов по входной двери здания, после чего проник внутрь. Был тяжело ранен охранник, сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает Ura.ru. После начала стрельбы к мэрии прибыли сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы. Стрелявший начал отстреливаться, в результате был убил один из сотрудников правоохранительных органов, сообщает RT. Переговоры со стрелком ни к чему не привели. Позднее нападавший мужчина был застрелен.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют личность стрелявшего и причины его поступка, пишет «Газета.ру».