Стали известны подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Общение президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может продлиться не меньше трех часов. Об этом следует из расписания саммита, опубликованного сегодня.

«Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнётся в 13:15, а встреча Путина и Саули Ниинистё (президента Финляндии — НСН) — в 16:30», — приводит РИА Новости выдержки из расписания, опубликованного в мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

Также стало известно, что перед встречей с Путиным финский лидер пообщается с Дональдом Трампом. Их встреча состоится с 7 до 10 утра.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что саммит пройдет в президентском дворце в центре финской столицы. Планируется, что он начнется с президентской встречи тет-а-тет, а завершится пресс-конференцией, пишет RT.

Среди тем, которые планируют обсудить лидеры двух государств – сирийский и украинский конфликты, принадлежность Крыма и «вмешательство России» в выборы в США.