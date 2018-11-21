Стали известны подробности гибели мужчины в аэропорту Шереметьево

СМИ узнали подробности инцидента, произошедшего в Шереметьеве. Там 25-летний гражданин Армении погиб, выбежав на взлетно-посадочную полосу. Как отмечают«Известия», им оказался Алберт Григори Епремян. На месте трагедии был найден его посадочный талон, свидетельство на возвращение в Армению, а также военный билет. Источник подчёркивает, что за несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида.

Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал. Записи камер видеонаблюдений говоря о том, что до того, как он был сбит взлетающим Boeing 737, гражданин Армении успел пробежать несколько рулежных дорожек.

В свою очередь экипаж взлетающего борта, следующего по маршруту Москва-Афины, не сразу понял, что произошло.Пилоты отметили, что судно столкнулось при взлете с «посторонним предметом». Предположительно, это был заяц.