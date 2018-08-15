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Стали известны место и время прощания с Успенским

15 Августа 2018 в 16:30
Стали известны место и время прощания с Успенским

Церемония прощания с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа в Центральном доме литераторов. Автор популярных «Крокодила Гены» и «Дяди Федора» будет похоронен на Троекуровском кладбище, об этом сообщила вдова писателя Елена Успенская.

Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа. Ему было 80 лет. Писатель страдал от онкологического заболевания.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованием родным Эдуарда Успенского.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области. Одингиз самых известных современных российских детских писателей написал сценарии к мультфильмам, вошедшим в золотой фонд советской анимации.


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