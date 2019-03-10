Стали известны имена погибших в Эфиопии россиян

Место авиакатастрофы в Эфиопии. Фото: Ethiopian Airlines

Имена трех россиян, погибших в афиакатастрофе Boeing 737, опубликовало посольство России в Эфиопии, сообщает РИА Новости.

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», - сказано в официальном сообщении российского посольства в Twitter.

Boeing 737-800 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и восемью членами экипажа вылетел в Найроби в 08:38 мск и оборвал связь в 08:44 мск. Крушение произошло вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета находились граждане 33 государств.