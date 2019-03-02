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Названо число финалистов конкурса «Лидеры России»

2 Марта 2019 в 20:00
Названо число финалистов конкурса «Лидеры России»

Наблюдательный совет Конкурса «Лидеры России» определил финалистов по итогам выполнения задания «Сердце лидера», в котором соревновались участники из листа ожидания, не добравшие баллы для прохождения в финал. По итогам рассмотрения социальных проектов был определен 31 победитель. Таким образом, в финал флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей» вышли 300 человек.

Будущих финалистов выбирали из авторов 40 социальных проектов, которые максимально высоко оценили эксперты. Критериями отбора стал личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, эффект, полученный от проекта, обоснование выбора проекта.

«По итогам заседания Наблюдательного совета приглашения в финал получили представители 21 региона России: по 6 конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по 5 участников из Приволжского и Центрального, 4 - из Сибирского, 3 - из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов», - сообщил Алексей Комиссаров руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Также были отмечены семь социальных проектов не вошедшие в лист ожидания. Их авторы, несмотря на то, что не стали финалистами, получили приглашения как гости церемонии закрытия финала конкурса. Их ждут памятные подарки.

Напомним, «Сердце лидера» - одно из новшеств конкурса «Лидеры России»-2019. Успешное прохождение задания являлось условием допуска в финал. Выполнение задания было связано с реализацией социального проекта.

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