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Стали известны детали сообщения пилота разбившегося Boeing 737 MAX 8

13 Марта 2019 в 17:19
Стали известны детали сообщения пилота разбившегося Boeing 737 MAX 8

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила детали последних переговоров с пилотами разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX.

Как сообщил генеральный директор компании Тевольде Гебремариам, экипаж самолета сообщал о проблемах в управлении незадолго до трагедии. он уточнил, что Boeing 737 MAX 8 планировал вернуться в Аддис-Абебу, но не смог из-за неполадок в управлении. Генеральный директор авиакомпании уточнил, что речь шла не о внешних угрозах, пишет РИА ФАН.

В компании Ethiopian Airlines сообщили, что бортовые самописцы боинга направлены для экспертизы в Европу.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН назвал систему управления слабым местом Boeing 737.

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