Суббота
02 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

Стала известно, сколько получают федеральные госслужащие

2 Марта 2019 в 16:29
Стала известно, сколько получают федеральные госслужащие

Среднемесячная зарплата федеральных чиновников в 2018 году составила около 130 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат.

На первом месте по уровню оплаты труда - сотрудники аппарата правительства и администрация президента. Они получают - около 240 тысяч рублей ежемесячно.

Члены парламента РФ на втором месте. У депутатов Госдумы и членов Совета Федерации Около 160 и 190 тысяч рублей соответственно.

Наиболее быстро в прошлом году росли средние зарплаты сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН отметил, что обстановка с доходами населения в теории может выглядеть соразмерно картине, представленной Минэкономики, согласно которой снижение доходов населения России на 0,2% в 2018 году объясняется их падением у обеспеченных граждан.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.