Стала известно, сколько получают федеральные госслужащие

Среднемесячная зарплата федеральных чиновников в 2018 году составила около 130 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат.

На первом месте по уровню оплаты труда - сотрудники аппарата правительства и администрация президента. Они получают - около 240 тысяч рублей ежемесячно.

Члены парламента РФ на втором месте. У депутатов Госдумы и членов Совета Федерации Около 160 и 190 тысяч рублей соответственно.

Наиболее быстро в прошлом году росли средние зарплаты сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН отметил, что обстановка с доходами населения в теории может выглядеть соразмерно картине, представленной Минэкономики, согласно которой снижение доходов населения России на 0,2% в 2018 году объясняется их падением у обеспеченных граждан.