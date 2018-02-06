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Стала известна сумма ущерба по делу дагестанских чиновников

6 Февраля 2018 в 11:37
Стала известна сумма ущерба по делу дагестанских чиновников

Сумма ущерба, нанесённого казне Дагестана, по делу членов правительства республики, составила 95 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, сообщает «Русская планета». СК РФ требует арестовать задержанных чиновников за хищения.

Также СК РФ опубликовал видео задержания чиновников, на котором видно шикарный особняк одного из чиновников, а также условия, в которых жили задержанные, отмечает «ФедералПресс». 

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