Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public. В понедельник, 18 февраля, он был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Ночью он скончался.

Российский и французский историк моды, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев в беседе с НСН напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода. Родители модельера ранее жили во Владивостоке. И в начале 20-го века руководили крупным молочным предприятием. Дом семьи Лагерфельд по сей день стоит во Владивостоке, сказал историк моды. Лагерфельд основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression, с 1983 года возглавлял Дом моды Chanel. Модельер также известен как создатель духов, пишет Ura.ru.