Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

19 Февраля 2019 в 18:03
Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public. В понедельник, 18 февраля, он был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Ночью он скончался.

Российский и французский историк моды, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев в беседе с НСН напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода. Родители модельера ранее жили во Владивостоке. И в начале 20-го века руководили крупным молочным предприятием. Дом семьи Лагерфельд по сей день стоит во Владивостоке, сказал историк моды. Лагерфельд основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression, с 1983 года возглавлял Дом моды Chanel. Модельер также известен как создатель духов, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.