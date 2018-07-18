Стала известна причина смерти бывшего солиста «Доктора Ватсона»

Скончавшийся в возрасте 59 лет бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский страдал от онкологического заболевания. Об этом рассказал его друг, поэт-песенник Александр Шаганов, передает РБК.

Шаганов также сообщил, что прощание с музыкантом состоится в четверг или пятницу, пишет «Русская планета».

О смерти Игоря Браславского стало известно во вторник вечером. Об этом в фейсбуке сообщил Шаганов, который рассказал, что музыкант не только сам боролся с раком, но и помогал онкобольным детям, пишет «Газета.ру».





