Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

Стала известна причина смерти бывшего солиста «Доктора Ватсона»

18 Июля 2018 в 12:39
Стала известна причина смерти бывшего солиста «Доктора Ватсона»

Скончавшийся в возрасте 59 лет бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский страдал от онкологического заболевания. Об этом рассказал его друг, поэт-песенник Александр Шаганов, передает РБК.
Шаганов также сообщил, что прощание с музыкантом состоится в четверг или пятницу, пишет «Русская планета».

О смерти Игоря Браславского стало известно во вторник вечером. Об этом в фейсбуке сообщил Шаганов, который рассказал, что музыкант не только сам боролся с раком, но и помогал онкобольным детям, пишет «Газета.ру».



Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.