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Стала известна причина смерти актера Мартынова

2 Августа 2018 в 17:17
Стала известна причина смерти актера Мартынова

Причиной кончины Заслуженного артиста России Юрия Мартынова стал сердечный приступ. Об этом сообщает «Пятый канал». Актеру было 84 года. Более полувека он служил в Государственном театре киноактера в Москве.

Юрий Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах. Он , в частности, снимался у Эльдар Рязанова в «Жестоком романсе», «Вокзале для двоих», в «Неуловимых мстителях» Эдмонда Кеосаяна, в картине «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. 

В театре Юрия Мартынова все любили и называли борцом за правду. Об этом рассказал RT актёр, режиссёр, заслуженный артист России Анатолий Яббаров.

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