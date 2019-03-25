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Стала известна причина проигрыша Спасского Фишеру в 1972 году

25 Марта 2019 в 08:53
Стала известна причина проигрыша Спасского Фишеру в 1972 году
Фото: Wikimedia Commons

Советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру в знаменитом матче за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года из-за психологического давления. Об этом рассказал ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников, присутствовавший на легендарном поединке в Рейкьявике, пишет «РИА Новости».

Санников сообщил, что советский шахматист был лишен необходимой психологической поддержки со стороны семьи, передает Газета.ру. Также, по словам ветерана СВР, Спасский психологически подвергался давлению со стороны команды из США, и поэтому упустил матч за мировую шахматную корону, пишет Life.ru.

Как напоминает Ura.ru, Санников по линии КГБ СССР направился в Рейкьявик, где проходил поединок, чтобы оказать поддержку Спасскому и выявить способы воздействия на него американцев.

Напомним, что противостояние Фишера и Спасского стало классикой шахмат, однако, за игровой составляющей была и политическая. Эта встреча рассматривалась как противостояние советского и западного миров.

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