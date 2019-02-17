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Стала известна площадь обрушения в ИТМО в Петербурге

17 Февраля 2019 в 13:40
Стала известна площадь обрушения в ИТМО в Петербурге

По данным управления МЧС в Санкт-Петербурге, общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) составила 885 квадратных метров. Сообщает РИА Новости

«Площадь обрушений 760 метров по перекрытиям и 125 метров — кровля», - заявил представитель экстренной службы.

По предварительным данным, обрушение трех этажей перекрытий и кровли в Санкт-петербургском вузе произошло из-за несоблюдения требований при проведении ремонтно-строительных работ, которые там велись. По уточненной информации, 86 человек были эвакуированы из здания ИТМО, жертв и пострадавших нет.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Здание Национального исследовательского университета информационных технологий механики и оптики является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было возведено в 1870 году, предыдущая реконструкция проводилась в 1962 году.

 

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