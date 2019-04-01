Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Стала известна новая «тройка» участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

1 Апреля 2019 в 17:54
Стала известна новая «тройка» участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

Стала известна очередная «тройка» артистов, которые выступят на «НАШЕСТВИИ-2019». На главной сцене главного приключении года появятся:

Lumen, «25/17» и Вадим Самойлов. 

А вот первыми участниками «НАШЕСТВИЯ-2019» на сцене НАШЕ 2.0 стали: 

Эпидемия и Тролль Гнёт Ель. 

Добавим, в этом на 20-летии фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019», который состоится 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове будут представлены три сцены - Главная, «Ультра» и сцена НАШЕ 2.0.

Уникальность третьей площадки заключается в том, что сцена НАШЕ 2.0 не ограничена FAN-зоной, находится вне рамок и форматов: наравне с известными и любимыми группами, там всегда могут выступить молодые коллективы.

Напомним, на «НАШЕСТВИЕ-2019» также едут Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вячеслав Бутусов, Дельфин, ДДТ, Мумий Тролль, Нервы, Ночные Снайперы, Сурганова и оркестр, Сплин, многие-многие другие.

Все подробности о главном приключении года – на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио», а также в социальных сетях радиостанции. Лучшие билеты на «Главное приключение года» доступны на официальном сайте фестиваля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.