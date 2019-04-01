Стала известна новая «тройка» участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

Стала известна очередная «тройка» артистов, которые выступят на «НАШЕСТВИИ-2019». На главной сцене главного приключении года появятся:

Lumen, «25/17» и Вадим Самойлов.

А вот первыми участниками «НАШЕСТВИЯ-2019» на сцене НАШЕ 2.0 стали:

Эпидемия и Тролль Гнёт Ель.

Добавим, в этом на 20-летии фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019», который состоится 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове будут представлены три сцены - Главная, «Ультра» и сцена НАШЕ 2.0.

Уникальность третьей площадки заключается в том, что сцена НАШЕ 2.0 не ограничена FAN-зоной, находится вне рамок и форматов: наравне с известными и любимыми группами, там всегда могут выступить молодые коллективы.

Напомним, на «НАШЕСТВИЕ-2019» также едут Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вячеслав Бутусов, Дельфин, ДДТ, Мумий Тролль, Нервы, Ночные Снайперы, Сурганова и оркестр, Сплин, многие-многие другие.

Все подробности о главном приключении года – на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио», а также в социальных сетях радиостанции. Лучшие билеты на «Главное приключение года» доступны на официальном сайте фестиваля.