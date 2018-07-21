Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Стадионы к ЧМ-2022 в Катаре постоят с участием России

21 Июля 2018 в 15:32
Стадионы к ЧМ-2022 в Катаре постоят с участием России

Москва поможет Дохе организовать ЧМ-2022. В частности, это касается строительства и оборудования стадионов, рассказал журналистам посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

По его словам, на протяжении последнего года работа между Москвой и Дохой по части организации мундиаля идет интенсивно и плотно. Уже налажены контакты между МВД обеих стран по вопросам безопасности массовых мероприятий, а также между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта.

«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», - указал посол РФ в Катаре в беседе с ТАСС.

15 июля в день закрытия ЧМ-2018 в Москве президент РФ Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету на проведение следующего мундиаля в 2022 году.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.