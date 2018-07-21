Стадионы к ЧМ-2022 в Катаре постоят с участием России

Москва поможет Дохе организовать ЧМ-2022. В частности, это касается строительства и оборудования стадионов, рассказал журналистам посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

По его словам, на протяжении последнего года работа между Москвой и Дохой по части организации мундиаля идет интенсивно и плотно. Уже налажены контакты между МВД обеих стран по вопросам безопасности массовых мероприятий, а также между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта.

«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», - указал посол РФ в Катаре в беседе с ТАСС.

15 июля в день закрытия ЧМ-2018 в Москве президент РФ Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету на проведение следующего мундиаля в 2022 году.