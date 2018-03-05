«Стадион Калининград» лидирует в подготовке к ЧМ-2018

Завершаются работы по введению в эксплуатацию «Стадиона Калининград». Об этом рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий. Он отметил, что арена одна из первых в списке объектов, готовящихся к приёму чемпионата мира по футболу.

Эксперты осмотрели футбольное поле, а также внутренние помещения стадиона и сопутствующую инфраструктуру. По итогам осмотра было проведено совещание, во время которого подробно рассмотрен ход ведения работ по строительству арены.

«Работа по формированию исполнительной документации для получения заключения о соответствии, завершению автономных и комплексных испытаний, обеспечению технической безопасности сооружения близится к завершению. Уверен, что всё будет в порядке. «Стадион Калининград» — в лидерах по подготовке к чемпионату», — сказал Ставицкий.

Также глава группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 добавил, что все документы по ведению работу будут переданы в Ростехнадзор до 10 марта.